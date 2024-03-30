Лаврова (Гуляева) Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Гуляев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Лавров Евгений Автономович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лавров Афанасий Евгеньевич
Отец ребёнка: Лавров Евгений Автономович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно