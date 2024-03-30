Лаврова (Гуляева) Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова (Гуляева) Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Гуляев Григорий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Лавров Евгений Автономович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лавров Афанасий Евгеньевич

Отец ребёнка: Лавров Евгений Автономович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавров Евгений Автономович

Смерть
Неизвестно
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