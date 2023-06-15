Московая Клавдия Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московая Клавдия Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беркутов Ерем Давыдович

Мать: Московая Пелагея Аксеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Московая Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Московой Василий Яковлевич

Верхнесеребряковка, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Московой Александр Васильевич

Отец ребёнка: Московой Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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