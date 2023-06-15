Московая Клавдия Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Московая Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Московой Василий Яковлевич
Верхнесеребряковка, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Московой Александр Васильевич
Отец ребёнка: Московой Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно