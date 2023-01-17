Бастрыкин Афиноген Филиппович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Бастрыкин Филипп Мартынович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1814
Сын: Бастрыкин (дворовый) Александр Афиногенович
Мать ребёнка: Бастрыкина Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бастрыкин Семен Афиногенович
Мать ребёнка: Бастрыкина Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Степанида Афиногеновна
Мать ребёнка: Бастрыкина Мария Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1831