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Бастрыкин Афиноген Филиппович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Бастрыкин Филипп Мартынович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Бастрыкин (дворовый) Александр Афиногенович

Мать ребёнка: Бастрыкина Мария Герасимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бастрыкин Семен Афиногенович

Мать ребёнка: Бастрыкина Мария Герасимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Степанида Афиногеновна

Мать ребёнка: Бастрыкина Мария Герасимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Мария Герасимовна

Смерть
1831
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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