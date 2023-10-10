Пётр Евсеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1804 ст.
Дата смерти11.04.1872 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.
Сын: - Андрей Петрович
Мать ребёнка: не указана
РС 200-14-76 стр.715-716 (8-я ревизия 1834 ст - 2 года) РС 200-14-76 стр.718-719 (Ревизские сказки. 9-я ревизия от 25.10.1850 ст - 18 лет)
Смерть
11.04.1872 ст.
Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область