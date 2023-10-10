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Пётр Евсеевич

Место рождения

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Вычислено 1804 ст.

Дата смерти

11.04.1872 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1831 г.р.

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.

Сын: - Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-14-76 стр.715-716 (8-я ревизия 1834 ст - 2 года) РС 200-14-76 стр.718-719 (Ревизские сказки. 9-я ревизия от 25.10.1850 ст - 18 лет)
Смерть
11.04.1872 ст.
Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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