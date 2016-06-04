Крупнова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2016

Отец: Крупнов Иван Константинович

Мать: Крупнова Ксения

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