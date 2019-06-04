(Шумилова) Мария Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шумилова) Мария Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.2019

Пол

Женский

Отец

1989 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2019

Отец: Шумилов Юрий

Мать: Шумилова Елена Анатольевна

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