Смирнова (Бочкина) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Бочкина) Валентина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1947

Дата смерти

01.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1947

Отец: Бочкин Яков

Мать: Бочкина Елена Ермолаев

Рождение ребёнка
23.12.1965

Сын: Смирнов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Захарович

Рождение ребёнка
01.05.1984

Дочь: Ким Светлана Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Захарович

Смерть
01.09.2004
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