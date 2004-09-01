Смирнова (Бочкина) Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1947
Дата смерти01.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1947
Отец: Бочкин Яков
Мать: Бочкина Елена Ермолаев
Рождение ребёнка
23.12.1965
Сын: Смирнов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Захарович
Рождение ребёнка
01.05.1984
Дочь: Ким Светлана Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.2004