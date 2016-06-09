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Юдин Александр Александрович
Юдин Александр Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.2016
Пол
Мужской
Отец
Юдин Александр Геннадьевич
1994 г.р.
Мать
Юдина (Пискунова) Анастасия Викторовна
1998 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.2016
Отец:
Юдин Александр Геннадьевич
Мать:
Юдина Анастасия Викторовна
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