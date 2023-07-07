Каблукова (Фон Берг) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каблукова (Фон Берг) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Фон Берг Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Константинова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Каблуков Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каблуков Александр Петрович

Смерть
09.04.1895
Косицкое, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
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