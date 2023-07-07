Каблукова (Фон Берг) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.04.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Константинова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Каблуков Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1895
Косицкое, Батецкий муниципальный район, Новгородская область