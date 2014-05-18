Кузнецов Алексей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1928
Дата смерти18.05.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1928
Отец: Кузнецов Казьма
Мать: Кузнецова Анна
Бракосочетание
?.09.1954
Краснодарский край, хутор Туркин
Рождение ребёнка
03.12.1955
Дочь: Вейкнис Ольга
Мать ребёнка: Кузнецова Лидия Александровна
х. Туркинский, Белоглинский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.08.1961
Мать ребёнка: Кузнецова Лидия Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Агроном
Смерть
18.05.2014
г.Армавир,Краснодарского края
Причина смерти: Естественная смерть/старость