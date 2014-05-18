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Кузнецов Алексей Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1928

Дата смерти

18.05.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1928

Отец: Кузнецов Казьма

Мать: Кузнецова Анна

Бракосочетание
?.09.1954

Жена: Кузнецова Лидия Александровна

Краснодарский край, хутор Туркин
Рождение ребёнка
03.12.1955

Дочь: Вейкнис Ольга

Мать ребёнка: Кузнецова Лидия Александровна

х. Туркинский, Белоглинский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.08.1961

Сын: Кузнецов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Лидия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Агроном
Смерть
18.05.2014
г.Армавир,Краснодарского края
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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