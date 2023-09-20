Харичев Виктор Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харичев Виктор Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1974

Отец: не указан

Мать: Харичева Тамара Сергеевна

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