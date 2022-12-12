Строкина (Тыщенко) Оксана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строкина (Тыщенко) Оксана Сергеевна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

01.01.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1978
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Между 1994 и 2003

Муж: Строкин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
13.02.2003

Дочь: Строкина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Строкин Сергей Александрович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
20.01.2009

Дочь: Строкина Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Строкин Сергей Александрович

Место жительства
С 2009
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