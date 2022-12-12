Строкина (Тыщенко) Оксана Сергеевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1978
Бракосочетание
Между 1994 и 2003
Рождение ребёнка
13.02.2003
Дочь: Строкина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Строкин Сергей Александрович
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
20.01.2009
Дочь: Строкина Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Строкин Сергей Александрович
Место жительства
С 2009