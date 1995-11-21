Пропорциональная (Гак) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пропорциональный Иван Андреевич
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно