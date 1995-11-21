Пропорциональная (Гак) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пропорциональная (Гак) Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1992 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пропорциональный Иван Андреевич

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пропорциональный Иван Андреевич

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