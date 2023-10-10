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Капранова Анна Семёновна

Место рождения

Украинка, Київська область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Семён

Мать: не указана

Украинка, Київська область
Рождение ребёнка
30.08.1923

Дочь: Капранова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Капранов Степан

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капранов Виктор Степанович

Отец ребёнка: Капранов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капранов Василий Степанович

Отец ребёнка: Капранов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капранов Валентин Степанович

Отец ребёнка: Капранов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капранова Анна Степановна

Отец ребёнка: Капранов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капранов Петр Степанович

Отец ребёнка: Капранов Степан

Смерть
Неизвестно
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