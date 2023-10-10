Капранова Анна Семёновна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1923
Дочь: Капранова Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Капранов Степан
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капранов Виктор Степанович
Отец ребёнка: Капранов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капранов Василий Степанович
Отец ребёнка: Капранов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капранов Валентин Степанович
Отец ребёнка: Капранов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капранова Анна Степановна
Отец ребёнка: Капранов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Капранов Степан
Смерть
Неизвестно