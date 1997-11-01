Семенова (Божок) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Божок) Варвара Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1923

Дата смерти

01.11.1997

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1923

Отец: Божок Алексей Михайлович

Мать: Божок Христина

Рождение ребёнка
06.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.11.1997
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