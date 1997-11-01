Семенова (Божок) Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1923
Дата смерти01.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1923
Отец: Божок Алексей Михайлович
Мать: Божок Христина
Рождение ребёнка
06.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.11.1997