Морозова (Чикина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Чикина) Валентина Ивановна

Место рождения

Полуяково, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

30.03.1935

Дата смерти

15.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1935

Отец: Чикин Иван Михайлович

Мать: не указана

Полуяково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Дата и место рождения из СОС
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Валентин Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
04.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агафонов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
24.04.1953

Сын: Морозов Николай Валентинович

Отец ребёнка: Агафонов Григорий Александрович

Нижнее Ореховно
Смерть
15.09.2002
Ореховно, Плюсский муниципальный район, Псковская область

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