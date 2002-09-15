Морозова (Чикина) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.03.1935
Дата смерти15.09.2002
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1935
Отец: Чикин Иван Михайлович
Мать: не указана
Дата и место рождения из СОС
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агафонов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
24.04.1953
Сын: Морозов Николай Валентинович
Отец ребёнка: Агафонов Григорий Александрович
Нижнее Ореховно
Смерть
15.09.2002
Ореховно, Плюсский муниципальный район, Псковская область