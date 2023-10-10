Мельникова Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Мельников Тимофей Максимов
Отец ребёнка: Мельников Максим Андреянов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Мельникова Афимья Максимова
Отец ребёнка: Мельников Максим Андреянов
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мельникова Татьяна Максимова
Отец ребёнка: Мельников Максим Андреянов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мельникова Устинья Максимова
Отец ребёнка: Мельников Максим Андреянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1834 и 1850
Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан