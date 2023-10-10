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Мельникова Анна Васильева

Место рождения

Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1770

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792

Сын: Мельников Тимофей Максимов

Отец ребёнка: Мельников Максим Андреянов

Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Мельникова Афимья Максимова

Отец ребёнка: Мельников Максим Андреянов

Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мельникова Татьяна Максимова

Отец ребёнка: Мельников Максим Андреянов

Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мельникова Устинья Максимова

Отец ребёнка: Мельников Максим Андреянов

Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Максим Андреянов

Смерть
Между 1834 и 1850
Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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