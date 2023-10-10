Мерная (Стельмах) Иустиния Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерная (Стельмах) Иустиния Григорьевна

Мерная (Стельмах) Иустиния Григорьевна

Место рождения

Лавы, Чернігівська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Стельмах Григорий Андреевич

Мать: Стельмах Евдокия Иванова

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1876

Дочь: Мерная Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Мерный Лаврентий Никитич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Мерный Иосиф Лаврентьевич

Отец ребёнка: Мерный Лаврентий Никитич

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.07.1883

Дочь: Мерная Ольга Лаврентьевна

Отец ребёнка: Мерный Лаврентий Никитич

Лавы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерный Лаврентий Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close