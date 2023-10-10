Мерная (Стельмах) Иустиния Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
02.09.1876
Дочь: Мерная Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Мерный Лаврентий Никитич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Мерный Иосиф Лаврентьевич
Отец ребёнка: Мерный Лаврентий Никитич
Рождение ребёнка
10.07.1883
Дочь: Мерная Ольга Лаврентьевна
Отец ребёнка: Мерный Лаврентий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно