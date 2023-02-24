Казначеев Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казначеев Андрей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1662
Сын: Казначеев Герасим Петрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1682
Сын: Казначеев Онуфрий Петрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1685
Сын: Казначеев Максим Петрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1695
Сын: Казначеев Игнатий Петрович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно