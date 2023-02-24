Казначеев Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казначеев Петр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казначеев Андрей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1662

Сын: Казначеев Герасим Петрович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1682

Сын: Казначеев Онуфрий Петрович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1685

Сын: Казначеев Максим Петрович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1695

Сын: Казначеев Игнатий Петрович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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