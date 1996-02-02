Овсянникова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1929
Дата смерти02.02.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1929
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1955
Сын: Овсянников Евгений Александрович
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1959
Сын: Овсянников Александр Александрович
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1962
Сын: Овсянников Михаил Александрович
Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович
Смерть
02.02.1996