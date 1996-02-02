Овсянникова Мария Михайловна 15.05.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овсянникова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1929

Дата смерти

02.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1929

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1955

Сын: Овсянников Евгений Александрович

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1959

Сын: Овсянников Александр Александрович

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1962

Сын: Овсянников Михаил Александрович

Отец ребёнка: Овсянников Александр Иванович

Смерть
02.02.1996

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