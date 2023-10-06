Новосёлов Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1931
Дата смерти10.11.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1951
Дочь: Новосёлова Алла Васильевна
Мать ребёнка: Новосёлова Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
30.08.1952
Сын: Новосёлов Валерий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1956
Сын: Новосёлов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Роза
Смерть
10.11.1971