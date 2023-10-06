Новосёлов Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовосёлов Василий Павлович

Новосёлов Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1931

Дата смерти

10.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1951

Дочь: Новосёлова Алла Васильевна

Мать ребёнка: Новосёлова Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
30.08.1952

Сын: Новосёлов Валерий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1956

Сын: Новосёлов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роза

Смерть
10.11.1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close