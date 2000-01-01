Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Степан Григорьевич
Мать: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Сергей Иванович
Мать ребёнка: Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Феоктиста Ивановна
Мать ребёнка: Василиса Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Тимофеевна
Смерть
Неизвестно