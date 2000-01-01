Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Степан Григорьевич

Мать: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Сергей Иванович

Мать ребёнка: Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Феоктиста Ивановна

Мать ребёнка: Василиса Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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