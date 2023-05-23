Васса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Дроздов Никанор Васильевич
Отец ребёнка: Дроздов Василий Васильевич
1807
Рождение ребёнка
1811
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дроздов Василий Васильевич
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1817
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дроздов Василий Васильевич
Работа или профессия
1834
Благовещенье, Лухский муниципальный район, Ивановская область
дьяческая вдова
Смерть
Неизвестно