Васса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1808 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Дроздов Никанор Васильевич

Отец ребёнка: Дроздов Василий Васильевич

1807
Рождение ребёнка
1811

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дроздов Василий Васильевич

Сорохта, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1817

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дроздов Василий Васильевич

Сорохта, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
1834
Благовещенье, Лухский муниципальный район, Ивановская область
дьяческая вдова
Смерть
Неизвестно
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