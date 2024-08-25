Никифорова (Латышева) Евдокия Игнатьевна
Место рождениякр.Ставропольский, с.Прасковея
Дата рождения1910
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1939
Сын: Никифоров Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Чуева (Никифорова) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Михайлович
Смерть
1998