Никифорова (Латышева) Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Латышева) Евдокия Игнатьевна

Место рождения

кр.Ставропольский, с.Прасковея

Дата рождения

1910

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
14.05.1939

Сын: Никифоров Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Чуева (Никифорова) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Михайлович

Смерть
1998

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