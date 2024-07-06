Терентьева Мария Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Терентьева Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Тереньев Петр Кононович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тереньев Петр Кононович

Рождение ребёнка
01.02.1939

Сын: Терентьев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Тереньев Петр Кононович

Смерть
Неизвестно

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