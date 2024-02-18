Ушакова (Кербер) Юлия Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Кербер) Юлия Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольской губернии, Ишимского уезда, Варахинской волости
Бракосочетание
04.02.1918

Муж: Ушаков Александр Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Александро-Невской церкви г. Новониколаевска за 1918 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.2735]
Смерть
Неизвестно

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