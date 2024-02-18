Ушакова (Кербер) Юлия Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Тобольской губернии, Ишимского уезда, Варахинской волости
Бракосочетание
04.02.1918
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Александро-Невской церкви г. Новониколаевска за 1918 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.2735]
Смерть
Неизвестно