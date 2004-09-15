Иванова София Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова София Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.2004

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2004

Отец: Иванов Валерий Фадеевич

Мать: Иванова Наталия Валерьевна

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