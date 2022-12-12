Твердин Степан (Стефан) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТвердин Степан (Стефан) Петрович

Твердин Степан (Стефан) Петрович

avatar

Место рождения

село Новополянье, Раненбургского уезда. Рязанской губ

Дата рождения

?.12.1849

Дата смерти

11.10.1930

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1849

Отец: Твердин Пётр Ефремович

Мать: Дарья Васильевна

село Новополянье, Раненбургского уезда. Рязанской губ
Бракосочетание
09.10.1877 ст.

Жена: Твердина Елизавета Гавриловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Венчание в Успенской церкви г.Егорьевск. Запись в метрической книге #41. На момент венчания жениху 26 лет, невесте - 17. Учитель при сельских школах Императорского московского Воспитательного дома око... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1878 ст.

Дочь: Надежда Степановна

Мать ребёнка: Твердина Елизавета Гавриловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
03.11.1880 ст.

Сын: Твердин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Твердина Елизавета Гавриловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Самый старший сын
Рождение ребёнка
04.04.1883 ст.

Сын: Твердин Василий Степанович

Мать ребёнка: Твердина Елизавета Гавриловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1887 ст.

Сын: Твердин Александр Степанович

Мать ребёнка: Твердина Елизавета Гавриловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1890 ст.

Дочь: Ольга Степановна

Мать ребёнка: Твердина Елизавета Гавриловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемники: Воспитанник Рязанской духовной Семинарии Николай Матвеев Троицкий и дочь Соборного Священника - девица Надежда Степановна Твердина
Рождение ребёнка
06.02.1892 ст.

Сын: Твердин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Твердина Елизавета Гавриловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.04.1897

Дочь: Строчилина Александра Степановна

Мать ребёнка: Твердина Елизавета Гавриловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Запись в Успенском соборе г. Егорьевска Восприемники: Воспитанник 4 класса Егорьевской прогимназии Василий Степанов Твердин и девица Надежда Степанова Твердина
Смерть
11.10.1930
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Стефан Твердин с женой покоятся на бывшем кладбище у Троицкой церкви. Причина: порок сердца
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close