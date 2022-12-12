Твердин Степан (Стефан) Петрович
Место рождениясело Новополянье, Раненбургского уезда. Рязанской губ
Дата рождения?.12.1849
Дата смерти11.10.1930
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1849
Отец: Твердин Пётр Ефремович
Мать: Дарья Васильевна
село Новополянье, Раненбургского уезда. Рязанской губ
Бракосочетание
09.10.1877 ст.
Венчание в Успенской церкви г.Егорьевск. Запись в метрической книге #41. На момент венчания жениху 26 лет, невесте - 17. Учитель при сельских школах Императорского московского Воспитательного дома око... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1878 ст.
Дочь: Надежда Степановна
Мать ребёнка: Твердина Елизавета Гавриловна
Рождение ребёнка
03.11.1880 ст.
Сын: Твердин Михаил Степанович
Мать ребёнка: Твердина Елизавета Гавриловна
Самый старший сын
Рождение ребёнка
04.04.1883 ст.
Сын: Твердин Василий Степанович
Мать ребёнка: Твердина Елизавета Гавриловна
Рождение ребёнка
24.02.1887 ст.
Сын: Твердин Александр Степанович
Мать ребёнка: Твердина Елизавета Гавриловна
Рождение ребёнка
26.04.1890 ст.
Дочь: Ольга Степановна
Мать ребёнка: Твердина Елизавета Гавриловна
Восприемники: Воспитанник Рязанской духовной Семинарии Николай Матвеев Троицкий и дочь Соборного Священника - девица Надежда Степановна Твердина
Рождение ребёнка
06.02.1892 ст.
Сын: Твердин Алексей Степанович
Мать ребёнка: Твердина Елизавета Гавриловна
Рождение ребёнка
15.04.1897
Дочь: Строчилина Александра Степановна
Мать ребёнка: Твердина Елизавета Гавриловна
Запись в Успенском соборе г. Егорьевска Восприемники: Воспитанник 4 класса Егорьевской прогимназии Василий Степанов Твердин и девица Надежда Степанова Твердина
Смерть
11.10.1930
Стефан Твердин с женой покоятся на бывшем кладбище у Троицкой церкви. Причина: порок сердца