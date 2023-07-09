Егорова (Красилова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Красилова) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1980

Сын: Егоров Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.02.1990

Дочь: Ющенкова Марина Геннадьевна

Отец ребёнка: Егоров Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
18.09.1992

Дочь: Капусткина Екатерина Геннадьевна

Отец ребёнка: Егоров Геннадий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Геннадий Михайлович

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