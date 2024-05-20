Сазонов Мирон Афанасьевич 01.01.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонов Мирон Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1909

Дата смерти

10.07.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909

Отец: Сазонов Афанасий Спиридонович

Мать: Сазонова Александра

Рождение ребёнка
08.06.1938

Сын: Сазонов Василий Миронович

Мать ребёнка: Сазонова Ксения Ивановна

Полевые Пинеры, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
10.07.1947

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