Сазонов Мирон Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1909
Дата смерти10.07.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909
Отец: Сазонов Афанасий Спиридонович
Мать: Сазонова Александра
Рождение ребёнка
08.06.1938
Сын: Сазонов Василий Миронович
Мать ребёнка: Сазонова Ксения Ивановна
Полевые Пинеры, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
10.07.1947