Михаил Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Сергей

Мать: Ирина Васильева

Смерть
Неизвестно
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