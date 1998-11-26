Фаёзова Марьям Муродалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1998
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.2018
Дочь: Худойдодова Надмиями Махмаднабиевна
Отец ребёнка: Худойдодов Махманаби Махмадаминович
Рождение ребёнка
31.10.2020
Дочь: Худойдодова Рукия Махмаднабиевна
Отец ребёнка: Худойдодов Махманаби Махмадаминович
Рождение ребёнка
12.10.2022
Дочь: Худойдодова Нисо Махмаднабиевна
Отец ребёнка: Худойдодов Махманаби Махмадаминович
Бракосочетание
Неизвестно