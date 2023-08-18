Широков Данило Мартемьянов
Место рождениядер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1610
Отец: Широков Марко Федотов
Мать: не указана
дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1630
Сын: Широков Клим (Климка) Данилов
Мать ребёнка: не указана
дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1635
Мать ребёнка: не указана
дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646