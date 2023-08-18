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Широков Данило Мартемьянов

Место рождения

дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1585 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Широков Марко Федотов

Мать: не указана

дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Широков Клим (Климка) Данилов

Мать ребёнка: не указана

дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1635

Сын: Широков Терентий Данилов

Мать ребёнка: не указана

дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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