Смельчакова Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 или 1794
Дата смерти03.09.1859 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812
Сын: Иуда Спиридонов
Отец ребёнка: Смельчаков Спиридон Никитин
Упоминание
23.10.1815 ст.
Крепостной Зилаир, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Ревизские сказки священно- и церковнослужителей Троицкой церкви
Восприемник
16.04.1830 ст.
Хения Родители: села Сарайгира однодворец Герасим Никитин и жена его Прасковья Трофимова
Упоминание
15.02.1834 ст.
Ревизские сказки священно- и церковнослужителей Михаило-Архангельской церкви
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1859 ст.
Причина смерти: от удушья
Похороны
06.09.1859 ст.