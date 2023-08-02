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Смельчакова Анна Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 или 1794

Дата смерти

03.09.1859 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 или 1782 г.р.

Дети

Между 1811 и 1812 г.р.

Добавил:

ДС
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Место
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Рождение
1793 или 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812

Сын: Иуда Спиридонов

Отец ребёнка: Смельчаков Спиридон Никитин

Упоминание
23.10.1815 ст.
Крепостной Зилаир, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Ревизские сказки священно- и церковнослужителей Троицкой церкви
Восприемник
16.04.1830 ст.
Сарай-Гир, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Хения Родители: села Сарайгира однодворец Герасим Никитин и жена его Прасковья Трофимова
Упоминание
15.02.1834 ст.
Сарай-Гир, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Ревизские сказки священно- и церковнослужителей Михаило-Архангельской церкви
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смельчаков Спиридон Никитин

Смерть
03.09.1859 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: от удушья
Похороны
06.09.1859 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
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