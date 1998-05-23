Бурдина (Итяксова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурдина (Итяксова) Мария Ивановна

Бурдина (Итяксова) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Ульяновская область Кузоватовский район село Еделево

Дата рождения

20.09.1963

Дата смерти

23.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1963

Отец: Итяксов Иван Авдеевич

Мать: Итяксова София Николаевна

Ульяновская область Кузоватовский район село Еделево
Рождение ребёнка
27.07.1984

Дочь: Кирясова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Бурдин Михаил Владимирович

Россия, Самарская область, город Сызрань
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдин Михаил Владимирович

Смерть
23.05.1998
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close