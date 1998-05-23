Бурдина (Итяксова) Мария Ивановна
Место рожденияУльяновская область Кузоватовский район село Еделево
Дата рождения20.09.1963
Дата смерти23.05.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1963
Отец: Итяксов Иван Авдеевич
Ульяновская область Кузоватовский район село Еделево
Рождение ребёнка
27.07.1984
Дочь: Кирясова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Бурдин Михаил Владимирович
Россия, Самарская область, город Сызрань
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1998
Сызрань, Сызрань, Самарская область