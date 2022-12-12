Абзгильдин Джихангир Талхович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбзгильдин Джихангир Талхович

Абзгильдин Джихангир Талхович

avatar

Место рождения

Новоянбеково, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1875

Дата смерти

17.06.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоянбеково, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1900 по 1907
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1907 по 1938
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
17.06.1938
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close