Абзгильдин Джихангир Талхович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти17.06.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900 по 1907
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1907 по 1938
Смерть
17.06.1938