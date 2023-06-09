Ковалева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ковалева Ульяна Устиновна

Отец ребёнка: Ковалев Иустин

Головичи, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Марья Устиновна

Отец ребёнка: Ковалев Иустин

Жевань, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Иустин

Смерть
Неизвестно
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