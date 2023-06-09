Ковалева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ковалева Ульяна Устиновна
Отец ребёнка: Ковалев Иустин
Головичи, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Марья Устиновна
Отец ребёнка: Ковалев Иустин
Жевань, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалев Иустин
Смерть
Неизвестно