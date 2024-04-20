Гуленко (Гуленко) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуленко (Гуленко) Надежда Петровна

Гуленко (Гуленко) Надежда Петровна

avatar

Место рождения

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область

Дата рождения

09.02.1912

Дата смерти

23.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1912

Отец: Гуленко Петр Ананьевич

Мать: Гуленко Мария Феоктистовна

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протасов Гавриил Авдеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протасов Гавриил Авдеевич

Рождение ребёнка
15.08.1940

Дочь: Бабаева (Протасова) Светлана Гавриловна

Отец ребёнка: Протасов Гавриил Авдеевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
23.05.1990
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.