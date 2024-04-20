Гуленко (Гуленко) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения09.02.1912
Дата смерти23.05.1990
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1912
Отец: Гуленко Петр Ананьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1940
Дочь: Бабаева (Протасова) Светлана Гавриловна
Отец ребёнка: Протасов Гавриил Авдеевич
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
23.05.1990
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край