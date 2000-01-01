Матвеев Евграфий
Место рожденияРоссия, Горьковская, Семеновский, Дорофееха
Дата рожденияМежду 1869 и 1871
Дата смертиМежду 1971 и 1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1869 и 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Горьковская, Семеновский, Дорофееха
Рождение ребёнка
14.04.1890
Дочь: Красильникова Афросинья Евграфьевна
Мать ребёнка: госпожа Евграфий
Дорофееха, Семёновский, Горьковская, Россия
Смерть
Между 1971 и 1973
Советский Союз, Горьковская, Семеновский, дорофееха