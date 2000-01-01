Матвеев Евграфий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Евграфий

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Место рождения

Россия, Горьковская, Семеновский, Дорофееха

Дата рождения

Между 1869 и 1871

Дата смерти

Между 1971 и 1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1869 и 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Горьковская, Семеновский, Дорофееха
Рождение ребёнка
14.04.1890

Дочь: Красильникова Афросинья Евграфьевна

Мать ребёнка: госпожа Евграфий

Дорофееха, Семёновский, Горьковская, Россия
Смерть
Между 1971 и 1973
Советский Союз, Горьковская, Семеновский, дорофееха
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