Левинский Виктор Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения10.03.1894
Дата смерти23.03.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1894
Рождение ребёнка
1926
Сын: Левинский Владимир Викторович
Мать ребёнка: Левинская Феодосия Николаевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Левинская Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Левинская Феодосия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1939
Расстрел