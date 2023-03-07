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Левинский Виктор Иннокентьевич

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Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

10.03.1894

Дата смерти

23.03.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1894

Отец: Левинский Иннокентий Михайлович

Мать: Левинская Любовь Андреевна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Левинский Владимир Викторович

Мать ребёнка: Левинская Феодосия Николаевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Левинская Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Левинская Феодосия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левинская Феодосия Николаевна

Смерть
23.03.1939
Расстрел
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