Скрипкин Никита Прокопьевич 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрипкин Никита Прокопьевич

Место рождения

Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино

Дата рождения

1910

Дата смерти

12.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Скрипкин Прокопий Яковлевич

Мать: Скрипкина Пелагея

Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Бракосочетание
1929

Жена: Скрипкина (Чуприкова) Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
24.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скрипкина (Чуприкова) Прасковья Федоровна

Рязанская область, Путятинский р-н, дер Красное Ширино
Рождение ребёнка
08.10.1933

Дочь: Баранова (Скрипкина) Марина (Мария) Никитична

Мать ребёнка: Скрипкина (Чуприкова) Прасковья Федоровна

Рязанская обл, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Рождение ребёнка
1935

Сын: Скрипкин Николай Никитич

Мать ребёнка: Скрипкина (Чуприкова) Прасковья Федоровна

Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Скрипкин Иван Никитич

Мать ребёнка: Скрипкина (Чуприкова) Прасковья Федоровна

Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Кокорева (Скрипкина) Нина Никитична

Мать ребёнка: Скрипкина (Чуприкова) Прасковья Федоровна

Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Смерть
12.08.1941
Ленинградская область, Большие Тарашковичи

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