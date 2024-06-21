Скрипкин Никита Прокопьевич
Место рожденияРязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Дата рождения1910
Дата смерти12.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Скрипкин Прокопий Яковлевич
Мать: Скрипкина Пелагея
Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
24.11.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скрипкина (Чуприкова) Прасковья Федоровна
Рязанская область, Путятинский р-н, дер Красное Ширино
Рождение ребёнка
08.10.1933
Дочь: Баранова (Скрипкина) Марина (Мария) Никитична
Мать ребёнка: Скрипкина (Чуприкова) Прасковья Федоровна
Рязанская обл, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Скрипкина (Чуприкова) Прасковья Федоровна
Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Рождение ребёнка
Около 1938
Мать ребёнка: Скрипкина (Чуприкова) Прасковья Федоровна
Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Кокорева (Скрипкина) Нина Никитична
Мать ребёнка: Скрипкина (Чуприкова) Прасковья Федоровна
Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Смерть
12.08.1941
Ленинградская область, Большие Тарашковичи