Ходот Прасковья Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодот Прасковья Евсеевна

Ходот Прасковья Евсеевна

Место рождения

Авдеевка, Чернігівська область

Дата рождения

1746

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Ходот Евсевий (Моисей) Леонтьевич

Мать: Ходот Агрипина Игнатьевна

Авдеевка, Чернігівська область
Смерть
1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close