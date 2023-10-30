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Ходот Прасковья Евсеевна
Ходот Прасковья Евсеевна
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Место рождения
Авдеевка
, Чернігівська область
Дата рождения
1746
Дата смерти
1764
Пол
Женский
Отец
Ходот Евсевий (Моисей) Леонтьевич
1703 г.р.
Мать
Ходот Агрипина Игнатьевна
1706 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЯ
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец:
Ходот Евсевий (Моисей) Леонтьевич
Мать:
Ходот Агрипина Игнатьевна
Авдеевка
, Чернігівська область
Смерть
1764
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