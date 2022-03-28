Пономарева (Шеметова) Таисия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1926
Дата смерти28.03.2022
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1926
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
х. Зимовской Логовский район Сталинградская область
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Рождение ребёнка
15.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Саратов
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Бракосочетание
?.04.1967
Муж: скрыто настройками приватности
х.Зимовская Паника Фроловский район Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
х. Зимовскя Паника Фроловский район Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
х.Зимовская Паника Фроловского района Волгоградская область
Смерть
28.03.2022