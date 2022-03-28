Пономарева (Шеметова) Таисия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Шеметова) Таисия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1926

Дата смерти

28.03.2022

Пол

Женский

Отец

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Мать

1893 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Шеметова Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
25.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

х. Зимовской Логовский район Сталинградская область
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Рождение ребёнка
15.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Саратов
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Бракосочетание
?.04.1967

Муж: скрыто настройками приватности

х.Зимовская Паника Фроловский район Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

х. Зимовскя Паника Фроловский район Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

х.Зимовская Паника Фроловского района Волгоградская область
Смерть
28.03.2022
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