Мыльченков (Малченков) Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Мыльченков Яков Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
25.06.1782 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
ревизия 1782 с. Ветреное рыльской округи (Ф 184 оп 2 Д 181). Малороссияне. Возраст 69 лет. Вдов
Смерть
Неизвестно