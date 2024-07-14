Мыльченков (Малченков) Василий Михайлович Около 1713 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мыльченков (Малченков) Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Мыльченков Яков Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
25.06.1782 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
ревизия 1782 с. Ветреное рыльской округи (Ф 184 оп 2 Д 181). Малороссияне. Возраст 69 лет. Вдов
Смерть
Неизвестно

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