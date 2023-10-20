Анна Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792 ст.

Дата смерти

Около 1857 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1824 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

200-20-199-127об-128
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Перфилий Максимов

Отец ребёнка: Максим Симанов

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
200-20-199-127об-128
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Марфа Максимова

Отец ребёнка: Максим Симанов

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
200-20-199-127об-128
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Максим Симанов

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
200-20-199-127об-128
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Симанов

200-20-199-127об-128
Смерть
Около 1857 ст.
200-13-454-123об-124
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