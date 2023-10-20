Анна Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792 ст.
Дата смертиОколо 1857 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
200-20-199-127об-128
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Сын: Перфилий Максимов
Отец ребёнка: Максим Симанов
200-20-199-127об-128
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Марфа Максимова
Отец ребёнка: Максим Симанов
200-20-199-127об-128
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Максим Симанов
200-20-199-127об-128
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Симанов
200-20-199-127об-128
Смерть
Около 1857 ст.
200-13-454-123об-124