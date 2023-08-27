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Синцов Григорий Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Синцов Ларион Анофриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синцова Гликерья Григорьевна

Мать ребёнка: Синцова Мавра Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синцова Ефросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Синцова Мавра Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Аника? Григорьевич

Мать ребёнка: Синцова Мавра Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Перфил Григорьевич

Мать ребёнка: Синцова Мавра Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Устин Григорьевич

Мать ребёнка: Синцова Мавра Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Мавра Родионовна

Смерть
Неизвестно
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