Синцов Григорий Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Синцов Ларион Анофриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синцова Гликерья Григорьевна
Мать ребёнка: Синцова Мавра Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синцова Ефросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Синцова Мавра Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синцов Аника? Григорьевич
Мать ребёнка: Синцова Мавра Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синцов Перфил Григорьевич
Мать ребёнка: Синцова Мавра Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синцова Мавра Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Мавра Родионовна
Смерть
Неизвестно