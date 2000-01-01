Чередова Марфа Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Чередов Пётр Егоров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Чередов Пётр Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Пётр Егоров
Смерть
Неизвестно