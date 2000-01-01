Чередова Марфа Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Марфа Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чередов Василий Петрович

Отец ребёнка: Чередов Пётр Егоров

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Чередов Пётр Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Пётр Егоров

Смерть
Неизвестно
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