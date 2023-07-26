Козлова Евдакия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Евдакия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1929

Отец: Павлов Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1949

Сын: Козлов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Козлов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
03.01.1952

Дочь: Козлова Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Козлов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
26.05.1953

Сын: Двойня с Сергеем

Отец ребёнка: Козлов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
26.05.1953

Сын: Козлов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Козлов Алексей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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