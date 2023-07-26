Козлова Евдакия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1929
Отец: Павлов Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1949
Сын: Козлов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Козлов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
03.01.1952
Дочь: Козлова Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Козлов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
26.05.1953
Сын: Двойня с Сергеем
Отец ребёнка: Козлов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
26.05.1953
Отец ребёнка: Козлов Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно