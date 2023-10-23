Голайдо (Давидчук) Феодосия Евменовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти07.12.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Давидчук Евмен Сидорович
Мать: Давидчук Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1930
Дочь: Почепнёва Александра Акимовна
Отец ребёнка: Голайдо Аким Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голайдо Аким Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Зубаревское кладбище