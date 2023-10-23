Голайдо (Давидчук) Феодосия Евменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голайдо (Давидчук) Феодосия Евменовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

07.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Давидчук Евмен Сидорович

Мать: Давидчук Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1930

Дочь: Почепнёва Александра Акимовна

Отец ребёнка: Голайдо Аким Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голайдо Аким Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голайдо Аким Фёдорович

Смерть
07.12.1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Зубаревское кладбище
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