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Чухнаков Петр Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Сын: Чухнаков Григорий Петрович

Мать ребёнка: Чухнакова Анна Емелианова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.01.1894 ст.

Сын: Чухнаков Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Чухнакова Анна Емелианова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чухнакова Анна Емелианова

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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